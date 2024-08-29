湯紹成答中評：兩岸交流應再加把勁兒

台灣亞太綜合研究院院長湯紹成（中評社 海涵攝） 中評社北京8月29日電（記者 海涵）台灣亞太綜合研究院院長湯紹成8月28日在第九屆京台學者共研會上接受中評社記者採訪時指出，兩岸在交流方面應該再加一把勁。兩岸雙方如果能相互理解、相互學習、共創雙贏，將會是最好的選擇。



湯紹成說，兩岸學者交流十分重要。來自各個領域的學者通過腦力激蕩可以迸發出不同的智慧火花。他表示，當前，鑒於台灣出現較大變化，兩岸關係進入僵局。在此情勢下，兩岸各方面交流的重要性更為凸顯。



“兩岸雙方如果能相互理解、相互學習、共創雙贏，將會是最好的選擇。”湯紹成說，在交流方面，兩岸應該再加一把勁。



談及此次參加京台學者共研會的感受，湯紹成表示，會議的規模越來越大、議題也越來越廣。“尤其是在當前兩岸關係比較困難的情況下，更加顯示出了其重要性。”



會議期間，湯紹成在小組討論中談及美國大選及其影響。他指出，最近，美國又在炒作聯合國大會第2758號決議，乍聽之下是“積極支持台灣拓展國際空間”，但仔細推敲，反而可能會激起兩岸千層浪。



湯紹成認為，對於所謂的“台灣地位未定論”，美方根本沒有提出議案，只是口惠而實不至，在旁煽風點火，寄盼旁人打先鋒，然後坐收漁利，確實有損其大國風範。“美國如此用力地打台灣牌，其中必有蹊蹺。”



據悉，共研會由民革北京市委、北京聯合大學、北京海峽兩岸民間交流促進會聯合主辦，台灣中流文教基金會協辦，北京聯合大學台灣研究院、北京中山文化交流協會承辦。專家學者圍繞“新一輪改革開放與兩岸關係發展”主題和“構建兩岸共同弘揚中華文化新格局”“以新質生產力賦能兩岸經濟科技合作”“台灣青年參與中國式現代化的機遇”“外部因素對台海局勢的影響”等四項子議題進行交流研討。



