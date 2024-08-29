中評編譯：賀錦麗“對戰”特朗普誰更強？

賀錦麗8月22日在芝加哥參加民主黨大會並演講（圖源：路透社） 中評社香港8月29日電（記者 郭至君編譯）美國外交關係協會 (CFR) 的資深副主席、研究主任兼Maurice R. Greenberg主席James M. Lindsay日前在CFR官網上發表長篇博文，分析近段時間賀錦麗以及特朗普分別在各自黨內大會上的演講表現和所講內容，以判斷誰的競爭力更強。他認為，整體競選態勢仍將緊張，下一個可能的轉折點是9月10日的第二場總統辯論。文章摘編如下：



副總統賀錦麗日前接受了民主黨總統提名，她的演講有力、有條理、表達得體，引起了聚集在芝加哥聯合中心的4,000名代表雷鳴般的掌聲，為為期四天的聚會劃上了句號。她的演講大量使用了她的自傳，雖然她很有名，但大多數美國人對她知之甚少，不知道她的信念是什麼，也不知道她打算為什麼而戰。美國政治的一個不爭的事實是，如果你想贏得選票，就必須說服選民，讓他們相信你瞭解他們所面對的挑戰，並願意為他們而戰。她強調自己出身貧寒，母親“嚴格控制家庭開支”，而她自己曾擔任地區檢察官，之後擔任檢察長，追捕貪污的罪犯。接著，她回憶了特朗普“在任時的混亂和災難”，強調了他在煽動國會衝擊事件中所扮演的角色，並指出他是“被一個由普通美國人組成的陪審團判定犯有欺詐罪，還被判定犯有性虐待罪的人”。她也在演講中多次重復，特朗普只為自己。



賀錦麗在競選中提及三個主要議題：經濟、墮胎和移民。在每個議題下，她都強調特朗普與美國其他地區格格不入，例如，他提出的減稅方案不會惠及中產階級，而是“他自己和他的億萬富翁朋友”；他限制墮胎和節育的計劃表明他和他的支持者“瘋了”。而在邊境安全方面，“特朗普認為邊境協議會損害他的競選，因此他命令國會中的盟友扼殺這項協議”。



或許當晚最大的驚喜是賀錦麗談到了外交政策，她沒有在這個話題上退縮，也沒有試圖用幾句不痛不癢的評論敷衍過去。她知道自己必須通過學者們所謂的“總統考驗”，因此她傾向於這個話題。她堅信美國在全球領導地位的重要性，這一點與富蘭克林-羅斯福（Franklin Roosevelt）和哈裡-杜魯門（Harry Truman）等歷任美國總統一脈相承，而特朗普則是其中的異類。她承諾將“堅定不移地在海外推動我們的安全和價值觀”，她還承諾，“作為總統，我將確保美國始終擁有世界上最強大和最具殺傷力的戰鬥力。”



在闡述她的外交政策方針時，賀錦麗將特朗普描繪成主流之外的人，因為他蔑視美國軍人和女軍人、抨擊北約，以及拒絕追究“專制者”的責任。為了讓這一觀點深入人心，她誓言：“作為總統，我在捍衛美國安全和理想方面絕不會動搖，因為在民主與暴政的持久鬥爭中，我知道自己的立場，也知道美國的歸屬。”她還談到了加沙問題，她希望通過支持以色列的自衛權，同時承認巴勒斯坦人民的苦難程度來斡旋雙方。她沒有提供明晰的解決方案，但她承諾將努力“結束這場戰爭，使以色列安全，人質獲釋，加沙的苦難結束，巴勒斯坦人民能夠實現其尊嚴、安全、自由和自決的權利。”

