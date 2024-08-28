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美國一架波音客機維修期間輪胎爆炸 兩死一傷
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2024-08-28 16:44:17
中評社香港8月28日電／美國達美航空一架波音757客機在維修期間，其中一個輪胎發生爆炸，導致工作人員兩死一重傷。
香港電台報導，事發在亞特蘭大國際機場附近的維修機庫，達美航空發表聲明說，當地星期二在客機輪胎更換過程中，一個輪胎發生爆炸。公司正與當局合作，全面調查事故原因，並會在這個困難時刻，全面支援死者家屬和受傷的僱員。
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