岸田將放棄在聯大演說 與總裁選舉日程衝突

中評社香港8月28日電／共同社據多名相關人士28日透露，日本首相岸田文雄計劃在9月下旬前往美國紐約出席聯合國大會，但將放棄屆時在一般性辯論中發言。一般性辯論將於當地時間9月24日至30日舉行，日本被安排在26日下午發言，但由於岸田需要在日本時間27日投計票的自民黨總裁選舉之前回國，日程未能協調成功。



由於有意競選黨總裁的外相上川陽子能否訪美也難以預料，因此有人提議由日本常駐聯合國代表山崎和之代為發言。



岸田預定當地時間9月22日起訪美，預計是其在任期間的最後一次外訪。他計劃與美國總統拜登等關係友好的各國首腦分別舉行會談。還在協調召開日本、美國、澳大利亞和印度“四邊機制”（Quad）首腦會議。



岸田將出席討論氣候變化等全球性問題與聯合國改革的聯合國未來峰會。在他視為畢生工作的核裁軍領域，將主辦旨在啟動《禁止生產核武器裂變材料公約》（FMCT）談判的高級別“FMCT之友小組”會議。



不過要趕上自民黨總裁選舉投計票，岸田最晚需要在當地時間25日踏上歸途，因此無法由自己發言。雖然也探索了提前實施，但一般性辯論的慣例是從總統等元首級人士開始，與聯合國方面的交涉沒有進展。



岸田在2022年和2023年的一般性辯論中，分別強調了“法治”和“人類尊嚴”的重要性。