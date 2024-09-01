龔炯答中評：轉變策略　民主黨猛攻特朗普

外經濟貿易大學經濟系教授龔炯（中評社 姜寧攝） 中評社北京9月1日電（實習記者 姜寧）由中國人民大學重陽金融研究院主辦，中國人民大學中美人文交流研究中心所承辦的人大重陽區域國別論壇之美國系列第四場8月26日舉行。會後交流討論環節，主講人對外經濟貿易大學經濟系教授、中國人民大學重陽金融研究院高級研究員龔炯在回答中評社記者提問時表示，美國大選即將進行，民主黨在大選宣傳中不談政策方針，而是選擇了表面但可能最有效的競選策略。



民主黨的競選策略和議題選擇都發生了變化，集中於攻訐特朗普本身的個人問題，比如對人品瑕疵進行攻擊。原本拜登說擊敗特朗普是為了保衛民主，認為特朗普是對民主的威脅。現在民主黨集中於攻擊特朗普很老、很“weird”以及是個“felon（重罪犯）”。在地域上，從民主黨傳統的北方戰略過渡到南北兼顧。對民主黨來說，要想贏得大選，Rainbow Coalition（彩虹聯盟）是關鍵，包括黑裔、拉丁裔、阿拉伯裔－穆斯林、LGBTQ及年輕選民。南北方戰略的本質就是提高黑人及拉丁裔的投票率。



中評社記者提問，民主黨對特朗普這種作為個人的攻訐在多大程度上能起效呢？怎麼看待民主黨的大選宣傳本來應該在實際政策上發力，現在卻只集中於攻擊特朗普的個人問題呢？

