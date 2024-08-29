中評觀察：黑神話悟空或具兩岸玩家黏合力

中評社北京8月29日電（作者 浙俠）《黑神話：悟空》暢銷全球，網民、玩家贊聲如潮，成為近年中華文化橫掃全球難得一見的典範佳作。作品產生的感召力、吸引力和生命力，無論在其故事性、可玩性、製作水平等方面，堪稱登峰國際水平，既反映出大陸現代文創產業的實力，也顯示出中國文創產品從“跟跑”提升到“領跑”的蝶變。



《黑神話：悟空》的成功，也引起深陷被政治力裹挾“去中化”逆流中的台灣玩家與網民的關注，並深受台灣青年的青睞。《黑神話：悟空》雖遭台灣遊戲平台卡關，卻在唏噓之餘，不免質疑連連：自稱中華文化“旗艦”的台灣，如果沒有中華文化元素，還有希望做出有價值的經典文創產品嗎？更遑論《黑神話：悟空》這樣的席捲全球了。台灣著名時事評論員、作家洛杉基為此直言質疑民進黨當局的“去中化”，希望“獨派能證明，無需中華文化，也能做出驚心動魄的抗中遊戲，席捲全球”？即使是在台親綠的藝術家陳慶坤博士也早就認為，“台灣沒有文化，這是史實無庸置疑”，有的只是中國文化。



事實上，同屬中華文化的海峽兩岸，文創產品要出精品，最便捷的途徑就是從中華文化中去尋求靈感。早在馬英九時代，兩岸在文化交流合作中，除了輝煌景象之餘，更不乏類似《黑神話：悟空》爆紅的成功案例。



2011年，筆者有幸全程參與了在台北舉辦的“山水合璧——黃公望與《富春山居圖》合璧特展”工作。期間，《富春山居圖》合璧特展一度轟動兩岸，在台灣媒體不分藍綠全力支持配合下，把兩岸的血脈之情、和平氛圍推向顛峰，也帶動了台北古宮“富春山居”系列文創產品的開發、銷售，成為至今兩岸和平追逐者難以磨滅的記憶。記得時任國民黨榮譽主席連戰先生，在開展前夜的5月31日和浙江省代表團會面中曾形容，“台灣在這個禮拜，儼然已經成為浙江周了”。表示“在台將實現《富春山居圖》的合璧，這不僅是兩岸也是中華文化史上的一件大事，必將在歷史上留下濃墨重彩的一筆。”

