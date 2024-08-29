“電報”創始人在法國被起訴後獲保釋

中評社香港8月29日電／法國巴黎檢方28日宣佈，此前在法國被捕的社交媒體“電報”創始人兼首席執行官帕維爾·杜羅夫當天結束羈押後被起訴，他在司法監控下獲得保釋，但不得離開法國。



新華社報導，巴黎檢察官洛雷·貝屈奧在一份新聞公報中說，杜羅夫於28日晚被起訴，他在司法監控下獲得保釋，但須繳納500萬歐元的保證金、每周兩次到警察局報到以及被禁止離開法國領土。



據法國BFMTV新聞資訊台報導，杜羅夫24日晚在巴黎近郊的布爾歇機場被法國警方逮捕，其羈押時限長達96個小時。杜羅夫28日在羈押期結束後被移交給巴黎法院，兩名調查法官在對他進行數小時的審訊後，決定對他提出多項指控。



據法國媒體此前報導，法國政府相關部門正在調查“電報”平台上涉及詐騙、販毒、有組織犯罪、兒童色情、宣揚恐怖主義等不法行為。杜羅夫被指沒有採取相應措施阻止這些罪行。巴黎檢方26日曾發佈新聞公告說，巴黎檢方於今年7月8日開始一項包含12項指控、不針對具體人士的司法偵查，杜羅夫因此被捕。



杜羅夫生於俄羅斯，現年39歲。他和他的哥哥尼古拉於2013年在俄羅斯聖彼得堡創建“電報”，杜羅夫後將“電報”總部遷至阿拉伯聯合酋長國杜拜。杜羅夫擁有俄羅斯、法國、阿聯酋等多國國籍。



對於杜羅夫被捕，俄羅斯方面表示，已要求法方解釋逮捕杜羅夫的原因，但法方以杜羅夫擁有法國國籍為由拒絕溝通。阿聯酋外交部發表聲明說，密切關注其公民杜羅夫被捕事件，並已要求法國政府提供一切必要的領事服務。



“電報”目前約有9億用戶，是俄語地區最主要社交媒體平台之一，也是烏克蘭危機中俄烏雙方重要的發聲平台。