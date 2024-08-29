樓價指數連跌三月累瀉4.1%　創8年低

私人住宅售價指數近8年來首次跌穿300點關口。（大公報） 中評社香港8月29日電／﻿大公報報導，本港樓市的跌勢不斷加劇，私人住宅售價指數近8年來首次跌穿300點關口，5至7月連跌3個月，累瀉4.1%，創近8年新低。業界認為美國下月開始減息或有機會穩住跌勢，但上升動力仍然不足。



差餉物業估價署公布7月份最新私人住宅售價指數報296.8點，按月跌1.88%，較之前兩個月的跌幅更大，是自2016年9月份的296.2點後，近8年新低；今年首7個月已累跌約4.66%。其中實用面積1076方呎以下的A、B及C類單位，成上月主要拉動樓價向下的元凶，該3類單位的按月跌幅分別為1.89%、1.93%及2.01%。



租金指數連升5個月



不過，私人住宅租金指數卻連升5個月，累升5.26%，7月份最新報194.1點，已逼近2019年8月份200.1點的歷史高位，創近5年新高。



萊坊高級董事王兆麒表示，美國雖然即將減息，但本港銀行或不會即時跟隨，預計高息因素繼續影響上車買家、換樓人士及新造按揭，本季或有機會見底，下季樓價則在谷底徘徊，全年整體樓價料跌約5%。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑相信，若美國於9月落實減息，本港銀行雖未必即時跟隨，但減息周期方向確立，可為各行各業帶來刺激，對樓市甚至經濟均有提振作用，故樓市有機會迎來轉機。



租金升 住宅投資回報率改善



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，由於短期內新盤供應充裕，可售樓花及現樓貨尾量接近3.7萬個單位，相信發展商仍會較二手更優惠的定價搶奪市場購買力，故年內樓價仍有調整壓力，估計全年下跌8%。然而住宅租賃市場則受惠於各類外來專才及內地生來港，帶來新租住需求，兼市場租盤供應減少下，估計全年租金可上升8%。



鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀指出，差估署的相關指數屬滯後數據，現美國下月減息訊號明確，當減息周期展開，相信未來新盤銷情及樓價可平穩發展。



仲量聯行估價咨詢部資深董事謝偉鴻表示，現時租金上升，樓價卻下調的情況下，住宅投資回報率已逐步改善。當減息期正式開始，息口逐步回落至合理水平時，相信可刺激投資者入市，對消化一及二手市場皆有幫助。