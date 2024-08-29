銀主盤創近17年新高　破金融海嘯紀錄

中評社香港8月29日電／香港商報報導，香港樓價向下的同時，業主斷供物業情況再度升溫，銀主盤數量不斷攀升。中原地產最新數字顯示，本港銀主盤存量連升3個月，8月增至344間，打破2008年金融海嘯紀錄，創近17年新高，總值逾35億元。當中，逾四成銀主貨屬來自財務公司、多涉及加按而按爆煲的“財仔盤”。前幾年，樓價高位時期售出的高按揭半新樓淪為重災區。



逾四成涉“財仔盤”



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市全面撤辣後，銀主盤消化力亦轉強，令銀主盤數量由2月高位316間跌至3月262間；惟隨撤辣效力減退，樓市迅速打回原形，銀主盤數量已連升3個月。截至8月28日，經中原地產放售的銀主盤數量升至344間，較7月320間增近8%，亦較去年同期263間多逾三成。



目前，銀主盤數量已打破2008年金融海嘯期間最高位316間，創2007年11月錄433間後的近17年新高。



半新樓成重災區



值得注意的是，半新樓成銀主盤重災區。屯門掃管笏緹岸（原前恒大‧珺瓏灣）銀主盤數量增至4間，開價較業主買入價低兩成以上。叫價最平為2期5座中層M室面積222平方呎開放式單位，單位現被財務公司接管放售，叫價288萬元，呎價12973元。業主2020年以428.2萬元買入，銀主開價較之低33%。



陳永傑稱，近年息口持續高企，不少業主因加息後難以負擔高息而斷供，尤其是高成數物業，令銀主盤湧現。



放售總值35億



中原統計顯示，遭銀主接管放售的344間銀主盤總值逾35億元，當中住宅251間佔73%，其餘為工商舖、車位及地皮。住宅銀主盤以樓價1000萬元以下細價樓為主，佔逾八成。另一方面，8月份逾四成銀主盤來自財務公司，即俗稱“財仔盤”，多涉及二按，二按利率一般較高，斷供風險自然亦高。目前，全港持有銀主盤貨量最多的機構涉及一間財務公司，手持約70間銀主盤，佔整體銀主盤約兩成。



8月市場再新增51間銀主盤，包括啟德嘉峯滙1B座低層E室，屬面積289平方呎一房戶，銀主開價547萬元，呎價18927元；業主2020年以740.9萬元買入單位，銀主開價較買入價低26%。豪宅亦現斷供，如大角咀一號‧銀海2座高層相連單位，面積合共2042平方呎，每間叫價同為2668萬元。



陳永傑期望，減息周期到來使整體經濟繼續復甦，10月施政報告再推穩市道新政，勿讓樓市繼續下沉。