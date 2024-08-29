RCEP：亞洲經濟新未來研討會於曼谷舉行

（來源：新華社） 中評社北京8月29日電／據新華社報導，來自中國、泰國等國的40多位專家學者、企業代表27日齊聚曼谷，圍繞“RCEP：亞洲經濟新未來”議題，就高水平共建《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）區域大市場、促進亞洲經濟包容可持續發展等話題展開深入研討。



此次研討會由博鰲亞洲論壇、中國（海南）改革發展研究院主辦、海南自由貿易港研究院協辦。



博鰲亞洲論壇秘書長張軍在開幕致辭中表示，RCEP是亞太區域一體化的重要制度安排，符合亞洲國家的共同利益。當前深入推進RCEP的落實，需要為其創造有利政策環境，提供良好基礎支撐，加強互聯互通，保證供應鏈產業鏈穩定暢通，同時還需要把RCEP的機制化建設落到實處，推動RCEP向更高水平的自由貿易協定邁進。



中國（海南）改革發展研究院院長遲福林指出，作為全球最大自由貿易區的RCEP正式實施以來，初步顯示其在促進區域經濟合作進程、提升本地區經濟韌性和抗風險能力中的重大作用。未來幾年是RCEP全面實施的關鍵時期，需要各方共同努力。



老撾工業與貿易部部長助理喬莫拉科·西拉孔指出，RCEP為老撾發展創造了新機遇，改善了經濟結構。同時RCEP的實施也面臨著成員國經濟發展水平存在差異、協調監管標準不一致等挑戰，這需要成員國完善跨境交通和物流基礎設施，提高貨物運輸效率，進一步加快制定RCEP發展戰略。



印尼戰略與國際問題研究中心執行總裁約瑟·達木里認為，為有效應對RCEP實施過程中的挑戰，東盟成員國應努力建立信任與合作，加快相關機制建設，確立明確的任務和目標，制定RCEP應對環境、氣候等新挑戰的戰略，推動開放包容發展。



泰國商務部貿易談判司東盟經濟處負責人集滴瑪·那甲瑪諾表示，泰國在RCEP實施上取得了較好進展，為推動RCEP更好發揮作用，泰國需要強化公共部門對規則的利用，加強利益相關方溝通合作，通過各種政府項目助力私營企業參與RCEP。