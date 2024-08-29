港大校長勉新生要有遠大抱負

港大舉行2024－25學年新生入學禮。（大公報） 中評社香港8月29日電／大公報報導，香港大學昨日舉行2024－25學年新生入學禮。今年入學禮以“擁抱未來”為主題，港大校長張翔教授致辭表示，港大建校113年以來所充分體現的“獅子山精神”，在經歷戰爭、經濟波動和大流行病等種種波折後展現出的復原力與韌性，至目前高踞亞洲大學排名第二，成績驕人。他鼓勵同學擁抱多元興趣，要勇於嘗試、有遠大抱負，所思所想不只局限於未來的工作和職業，更要思考如何可以產生積極正面的影響力。



港大校友、百勝中國控股有限公司首席執行官屈翠容是今年開學禮的榮譽嘉賓。她致辭分享個人經歷中的一些重要人生感悟，勉勵同學要時刻保持謙遜、具備同理心，並且要終生學習。她還傳授了自己獨特的學習體驗，勉勵同學不要視失敗為挫折，而是學習過程中的必要元素。



開學禮於港大百周年校園李兆基會議中心舉行，近1500位同學在會堂內，或在鄰近演講廳透過視像直播參與入學儀式。



港大昨日亦介紹了該校今年以頂尖運動員入學計劃錄取8名“星中之星”運動員的詳情，他們分別獲頒發香港大學李兆基頂尖運動員獎學金及非學術類獎學金，合共290萬港元。港大會為計劃中的學生運動員提供個別學業輔導、彈性上學安排及體格訓練等支援，並透過獎學金支持他們不僅在體育場上，也要在學業和國際交流等多方面發展。