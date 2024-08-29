金正恩觀摩240毫米火箭炮武器系統驗收

朝鮮勞動黨總書記金正恩在第八屆中央委員會第十次擴大全會上發表講話。（來源：朝中社／新華社） 中評社北京8月29日電／據新華社報導，朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩27日觀摩了朝鮮第二經濟委員會所屬多家軍工企業生產的240毫米火箭炮武器系統的驗收試射。



報導說，該火箭炮武器系統在機動性和打擊能力方面實現技術更新，當天驗收試射證明了新採用的制導系統以及該武器系統的可操控性和破壞力等各項指標的優越性。