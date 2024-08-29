超強台風“珊珊”逼近日本九州地區

圖為8月16日，被台風影響關閉的日本東京品川新幹線站點。（來源：新華社） 中評社北京8月29日電／據新華社報導，超強台風“珊珊”28日向日本九州地區鹿兒島縣靠近。日本氣象廳發布台風特別警報說，鹿兒島縣可能將遭遇前所未有的暴風天氣、大浪和風暴潮，呼籲當地民眾保持高度警惕。



當地時間28日下午4時，“珊珊”從鹿兒島縣屋久島西南偏西方向約40公里處緩慢向北移動。台風中心氣壓為935百帕，中心附近最大風速為每秒50米，最大瞬間風速為每秒70米。日本氣象廳預測，台風將於29日接近九州地區，之後可能在九州登陸，屆時九州地區、山口縣以及四國島大部分地區可能形成線形降雨帶，提醒民眾注意防範強降雨。



受台風帶來的暖濕氣流影響，日本愛知縣蒲郡市27日晚發生山體滑坡，一棟民宅被埋，5人被困，造成1人心肺停止、2人受傷，其餘2人仍在搜救中。宮崎縣宮崎市遭遇強風，造成4人受傷，部分建築受損。截至28日下午3時，宮崎縣宮崎市和鹿兒島縣鹿兒島市已向約64萬名居民發布避難指示。



交通方面，日本九州新幹線、西九州新幹線和電車線路將陸續停運。此外，日本航空和全日空兩家航空公司已取消近200個航班，民眾出行受阻。



此外，台風還給企業生產活動帶來不小影響。自28日傍晚起，日本豐田汽車公司將暫停國內全部14家車輛組裝廠的運營。日本雅瑪多運輸公司已從27日起在全國範圍內暫停鹿兒島縣的離島寄件業務，日本郵政公司28日已暫停鹿兒島縣和宮崎縣等地約130家郵局的窗口服務。