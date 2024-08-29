經濟添活力　穩樓市信心

港人留港消費，有助增加本地經濟的活力。（大公報） 中評社香港8月29日電／大公報報導，據利嘉閣地產總裁廖偉強分析認為，兩個多月的暑假終於來到尾聲，這段時期不少港人外游，令原本低迷的消費市場更加淡靜。樓市同樣受到港人外游因素的影響，部分業主或買家因外出旅遊，代理難以作配對、議價，並促成交易。



港人喜歡旅遊是眾所周知的事。數據顯示，上半年超過500萬人次港人經機場出境，這還未計算陸路離境到內地或澳門。當中原因可能是經過幾年新冠疫情的困頓後，港人仍處於“報復式外游”的階段，熱度仍未減退，加上港元高企，其他地方的貨幣匯率下跌，而且內地的服務水準亦明顯升級，令更多港人盡情到外地消費。此外，今天遊客的消費力也不像從前，港人又沒有熱衷留港消費，香港的經濟復元就變得艱辛。



香港經濟被新冠疫情重創，更致命的是息口急速攀升，令各行各業都處於困境。可能很多港人覺得，自己不是零售餐飲業從業者，所以“事不關己”，甚至要捉緊潮流，找平價消費。但其實香港經濟是互相帶動的，又會互相拖累，沒有港人可以在惡劣的經濟環境下獨善其身。筆者認為，港人應多留港消費，多給予香港商家機會，增加本地經濟的活力。



息口下跌 減輕供樓負擔



樓市其實也在等待重建信心，樓價已回落近三成，如果任其繼續下跌，市場就會重蹈九七金融風暴的覆轍。當時，樓宇的負資產數目超過10萬個，今天私人住宅數目占香港樓宇逾半，如果出現龐大負資產數目，問題可能比當年更大。有些人以為抱著“食花生”的心態看市況是很“過癮”的事，這只是因為他們忘記了當年的痛苦，或是根本從未經歷過。



今天的樓價已經下跌至可接受的水平，有能力上車的人數亦相對增加。未來息口下跌，置業者的供款負擔亦隨之減輕。當香港經濟能穩步﻿復甦，各行各業的經營都能喘定，樓市的跌勢也必定會停止，置業者不用再擔心樓價一沉不起。