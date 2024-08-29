國新辦發布《中國的能源轉型》白皮書

國務院新聞辦公室於舉行新聞發布會，發布《中國的能源轉型》白皮書。（來源：國務院新聞辦公室網站） 中評社北京8月29日電／據新華社報導，國務院新聞辦公室29日發布《中國的能源轉型》白皮書。



白皮書除前言和結束語外分為六個部分，分別是新時代中國能源轉型之路、厚植能源綠色消費的底色、加快構建能源供給新體系、大力發展能源新質生產力、推進能源治理現代化、助力構建人類命運共同體。



白皮書指出，加快能源轉型發展，實現能源永續利用，持續增進民生福祉，為世界經濟提供不竭動力，已成為各國共識。黨的十八大以來，中國能源進入高質量發展新階段。2014年，習近平總書記提出推動能源消費革命、能源供給革命、能源技術革命、能源體制革命和全方位加強國際合作的“四個革命、一個合作”能源安全新戰略，為新時代能源發展指明了前進方向、提供了根本遵循。



白皮書介紹，中國的能源轉型，立足於高質量發展，加快構建清潔低碳、安全高效的新型能源體系，為經濟社會發展提供堅強的能源保障，不斷滿足人民日益增長的美好生活需要；著眼於生態文明建設，加快形成節約高效、綠色普惠的能源消費新模式，協同推進降碳減污擴綠增長，推動實現人與自然和諧共生；服務於構建人類命運共同體，持續深化綠色能源國際合作，積極做全球能源轉型的推動者，攜手各國共建可持續能源的未來。



白皮書說，能源轉型是一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革，是一項長期的戰略性任務，需要在能源安全新戰略的指引下穩中求進、久久為功。



白皮書指出，中國制定了中長期發展規劃，到2035年，中國將基本實現社會主義現代化，能源綠色生產和消費方式廣泛形成，非化石能源加速向主體能源邁進，新型電力系統為能源轉型提供堅強支撐，美麗中國目標基本實現。本世紀中葉，中國將全面建成社會主義現代化強國，清潔低碳、安全高效的新型能源體系全面建成，能源利用效率達到世界先進水平，非化石能源成為主體能源，支撐2060年前實現碳中和目標。