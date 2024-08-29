富權：柯文哲　東風無力百花殘主席請假陷兩難

中評社香港8月29日電／澳門新華澳報29日發表富權文章：柯文哲：東風無力百花殘，主席請假陷兩難。以下為文章內容。



民眾黨昨日宣布，將於今日下午三時在台大醫院國際會議中心召開“民眾黨柯文哲『總統』大選政治獻金外界疑義，一次澄清記者會”，由政治獻金善後小組針對外界疑義逐一澄清說明，出席成員為民眾黨主席柯文哲、時任競總總幹事黃珊珊、時任競總副總幹事陳智菡、民眾黨秘書長周榆修。



民眾黨在本月十二日首次召開“柯文哲『總統』大選政治獻金申報說明記者會”，並聲稱將會每日都舉行一次記者會，對柯文哲競選團隊於“二零二四”大選政治獻金申報過程出現的問題逐日向公眾公開說明後，由於事態越來越複雜，多項案情糾纏在一起，“剪不斷，理還亂”，因而僅是在召開兩次記者會後，就宣布取消每日召開記者會。而在今日再次召開的記者會，按照會標是“一次澄清”，因而可能是最後的一次記者會。實際上，從舉行記者會的地點，從台大校友會館移師到台大醫院國際會議中心的“升格”看，柯文哲是意圖要為政治獻金案“盡地一鋪”地作個了結了。



但其實，即使是政治獻金案的本身，還是處於治絲益棼中，哪能“了結”。實際上，一方面，就在昨日，又爆出新料，木可公司曾匯款一筆四百多萬元的款項給柯文哲，當時名義是肖像權的使用。木可公司是由柯文哲的高中同學、擔任競總財務長李文宗負責，這些款項從公司帳轉匯私人戶頭是否涉及不法，參與帳務的李文宗兄妹等人負責，這些款項從公司帳轉匯私人戶頭是否涉及不法，有待查清。據說，柯文哲將會在今日的記者會上一併說明。



另一方面，在“善後小組”召集人黃珊珊辭去黨職，及中評會給予停權處分後，柯文哲為了盡快擺脫政治獻金案的糾纏，決定委託第三方會計師單位查帳。但他計劃委託的台北市會計師公會，其審計委員會執行長就是端木正！這連柯文哲本人也摸摸鼻子驚喊：“天哪，太好笑！”而台北市會計師公會昨日更是發聲明回應，已依該會相關規定依序微詢五位會員，但沒有人接任此委託案。

