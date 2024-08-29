第四次對口支援西藏工作會議召開

8月27日，第四次對口支援西藏工作會議在拉薩召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。（來源：新華社） 中評社北京8月29日電／據新華社報導，第四次對口支援西藏工作會議27日在拉薩召開。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。他表示，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大和二十屆三中全會精神，完整準確全面貫徹新發展理念，堅持鑄牢中華民族共同體意識主線和新時代黨的治藏方略，聚焦穩定、發展、生態、強邊四件大事，以高度責任感使命感做好新時代對口援藏工作，助力建設社會主義現代化新西藏。



王滬寧表示，對口援藏工作開展30年來取得顯著成就，積累了寶貴經驗。特別是黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央以更大力度、更實舉措謀劃和推進對口支援西藏工作，開創了對口援藏工作新局面。承擔對口支援任務的有關省市、中央和國家機關部門、中央企業和廣大援藏幹部人才，為全面開展對口援藏工作、推動西藏長治久安和高質量發展作出了突出貢獻。



王滬寧表示，對口支援西藏是黨中央作出的重大戰略決策，要堅持精準援藏、系統援藏、長期援藏，全面提升對口援藏綜合效益。要牢牢把握鑄牢中華民族共同體意識這一主線，把握以人民為中心這一根本立場，把握高質量發展這一首要任務，把握西藏邊境地區這一國家安全屏障，推動各民族交往交流交融、改善民生凝聚人心、特色優勢產業發展、興邊富民等工作走深走實，堅定各族幹部群眾對偉大祖國、中華民族、中華文化、中國共產黨、中國特色社會主義的認同。要加強和改進幹部人才援藏工作，做到選派更加精準、管理服務更加規範、作用發揮更加聚焦、制度機制更加完善，推動援藏幹部人才實幹擔當作為。要加強對口援藏工作組織領導，統籌做好四省涉藏州縣對口支援工作，以釘釘子精神狠抓各項任務落到實處。



石泰峰主持會議。中央和國家機關有關部門、對口援藏省市、有關中央企業和金融機構、西藏自治區及地市負責同志，援藏幹部人才代表等參加會議。中央組織部、國家發展改革委、國務院國資委、西藏自治區、福建省、中國移動通信集團有限公司負責同志和2名援藏先進個人代表作了發言。