監督賦能提升國資央企治理效能

日前，中國長江三峽集團有限公司紀檢監察組幹部對內蒙古渾善達克－科爾沁沙地南緣治理項目進行監督調研。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京8月29日電／據中央紀委國家監委網站報導，中國長江三峽集團有限公司紀檢監察組幹部對內蒙古渾善達克－科爾沁沙地南緣治理項目進行監督調研。



監督是治理的內在要素，在管黨治黨、治國理政中居於重要地位。國有企業是中國特色社會主義的重要物質基礎和政治基礎，中國長江三峽集團有限公司（以下簡稱中國三峽集團）紀檢監察組堅決扛起國有資產忠誠衛士的職責使命，圍繞監督體系不全、監督合力不足、監督責任不到位等問題開展專題調研，統籌推進各類監督力量整合、程序契合、工作融合，推動健全黨統一領導、全面覆蓋、權威高效的監督體系，努力推進企業治理體系和治理能力現代化。



統一思想認識，凝聚構建監督體系共識



習近平總書記在黨的二十大報告中強調，“健全黨統一領導、全面覆蓋、權威高效的監督體系，完善權力監督制約機制，以黨內監督為主導，促進各類監督貫通協調，讓權力在陽光下運行。”監督是治理的有機組成部分，是權力正確運行的保證。把監督納入國家治理體系、融入現代化治理，是貫徹落實黨的二十大精神、推進治理體系和治理能力現代化必須把握的重點。



全面強化監督，是踐行“兩個維護”的必然要求。中國三峽集團紀檢監察組心懷“國之大者”，牢牢把握“兩個維護”根本任務，堅持從政治上看、從政治上辦，堅持圍繞中心、服務大局，將習近平總書記對中國三峽集團重要講話和重要指示批示精神貫徹落實作為監督首要內容，精準把握黨中央賦予中國三峽集團的職責使命、主責主業，圍繞貫徹新發展理念、主動融入和服務構建新發展格局、防範化解重大風險、走高質量發展之路等重要內容，持續開展具體化、精準化、常態化政治監督。以“咬住不放”的韌勁推動中央巡視整改真整改、見成效，180條措施均已落實或取得階段性進展。



全面強化監督，是提升企業治理能力的重要保障。中國三峽集團紀檢監察組壓緊壓實全面從嚴治黨監督責任，緊緊圍繞習近平總書記重要指示批示精神，以及黨中央對中國三峽集團戰略發展定位和重大決策部署，督促各級單位在新型能源體系建設、全面推進長江大保護、深化國有企業改革、推動科技創新中找准角色定位、明確職能職責、發揮各方作用。協助和推動中國三峽集團圍繞“創建世界一流企業”的目標要求加強改革頂層設計、全面分解改革任務、提升市場化經營水平、強化企業行權能力、提升企業治理能力。完善系統集成、協同高效的監督體系，用強有力監督推動全體黨員幹部將思想統一到落實好黨的二十屆三中全會精神上來，在推進“進一步全面深化改革”中提升企業治理能力和水平。



全面強化監督，是推動高質量發展的本質要求。中國三峽集團在推進質量變革、效率變革、動力變革中，不斷拓展監督視角、豐富監督手段、匯聚監督合力，充分發揮監督發現、評價、糾偏、完善等功能，推動解決集團公司治理體系運行中存在的突出矛盾、深層次的體制機制問題，進而促進改革、推動發展。



