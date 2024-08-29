學習貫徹三中全會精神中央宣講團在澳門宣講

中評社北京8月29日電／據新華社報道，27日至28日，學習貫徹黨的二十屆三中全會精神中央宣講團在澳門特區為中央駐澳機構和中資企業、澳門特區管治團隊、社會各界人士進行了三場宣講。



中央宣講團成員、全國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀緊緊圍繞習近平總書記在黨的二十屆三中全會上的重要講話和《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》（以下簡稱《決定》），從深刻理解全會主題和進一步全面深化改革、推進中國式現代化的重大意義，深刻理解進一步全面深化改革的指導思想、總體目標和重大原則，全面准確理解《決定》提出的重大舉措和任務要求，全力以赴抓好全會精神貫徹落實等方面，對全會精神進行了宣講。他表示，澳門特區政府和社會各界高度關注三中全會，對國家和澳門的發展充滿期待，要把對全會精神的學習領會轉化為推進澳門“一國兩制”實踐向前發展的強大動力。



中央宣講團成員，商務部黨組書記、部長王文濤著重從全面准確理解《決定》提出的重大改革舉措，特別是經濟體制改革的重大部署進行了宣講。他強調在進一步全面深化改革、推進中國式現代化的新征程上，澳門必將大有可為、大有作為。要深入貫徹三中全會精神，緊跟中央節奏、融入改革大潮，主動對接“十五五”規劃、粵港澳大灣區建設等國家戰略，發揮“一國兩制”制度優勢，切實加強“一中心、一平台、一基地”建設，積極參與橫琴粵澳深度合作區建設，以更大作為推進經濟適度多元發展，在強國建設、民族複興中更好發揮澳門作用。



澳門特區行政長官賀一誠出席宣講活動並表示，澳門特區政府將以強烈的責任擔當貫徹落實好全會涉澳決策部署，發揮“一國兩制”制度優勢和自身獨特優勢，把澳門國際大都市“金名片”擦得更亮，助力國家加快構建新發展格局。他同時指出，澳門正處於實現經濟適度多元發展的關鍵時期，外部環境複雜多變，要適應社會和居民期待，就必須緊密結合澳門實際，以全會的改革精神主動識變、應變、求變，通過改革推動特區各項事業實現更好發展。