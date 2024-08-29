中宣部授予連心橋黨員服務隊時代楷模稱號

中評社北京8月29日電／據新華社報導，中央宣傳部日前授予國網四川電力成都高新連心橋黨員服務隊（簡稱“高新連心橋黨員服務隊”）“時代楷模”稱號，集中宣傳了他們的先進事跡。



高新連心橋黨員服務隊是以共產黨員為骨幹、依托基層一線班組站所組建的先鋒團隊。黨的十八大以來，高新連心橋黨員服務隊深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，牢記習近平總書記殷殷囑托，始終堅持人民電業為人民，當好電力先行官，讓黨的旗幟在基層陣地高高飄揚。他們積極擔當作為，無論是日常電力搶修、重大活動保電供電，還是面對鄭州特大暴雨、四川罕見氣象災害等重大搶險救災任務，都主動請纓、衝鋒在前，提供強有力的電力保障。他們堅持善小而為、善小常為，竭力為人民群眾辦實事、解難題，創新推出社區電力工位、連心橋熱線、愛心閃燈等便民舉措，累計結對幫扶困難老人100餘位，開展電力搶修和上門服務10萬餘次，接聽求助電話15萬餘次，讓老百姓從電網事業發展中切實感受到黨的溫暖，架起黨聯繫群眾的連心橋。他們熱心投身志願服務，義務培訓社區、鄉村、高原電工，結合實際開展多形式宣講，帶動形成電力共產黨員服務隊4900多支，隊員近11萬人，得到社會廣泛贊譽。曾獲全國先進基層黨組織、全國五一勞動獎狀、全國學雷鋒活動示範點等稱號。



“時代楷模”發布儀式上，宣讀了《中共中央宣傳部關於授予高新連心橋黨員服務隊“時代楷模”稱號的決定》，播放了反映他們先進事跡的短片。中央宣傳部負責同志為高新連心橋黨員服務隊代表頒發了“時代楷模”獎牌和證書。



中央宣傳部在授予“時代楷模”稱號的決定中強調，高新連心橋黨員服務隊是中央企業基層黨組織忠實踐行習近平新時代中國特色社會主義思想的優秀代表，他們的先進事跡生動詮釋了我們黨堅持人民至上的價值追求，有力彰顯了中央企業頂梁柱的使命擔當，充分展示了新時代共產黨員平常時候看得出來、關鍵時刻站得出來、危急關頭豁得出來的精神風貌。號召廣大黨員幹部以“時代楷模”為榜樣，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，牢記全心全意為人民服務的根本宗旨，始終把人民對美好生活的向往作為奮鬥目標，踐行初心、擔當使命，奮力投身中國式現代化建設，在全面推進強國建設、民族復興偉業中建新功、作貢獻。