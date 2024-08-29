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紐約股市三大股指28日下跌
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2024-08-29 15:53:00
中評社北京8月29日電／據新華社報導，紐約股市三大股指28日下跌。
截至當天收盤，道瓊斯工業平均指數比前一交易日下跌159.08點，收於41091.42點，跌幅為0.39%；標準普爾500種股票指數下跌33.62點，收於5592.18點，跌幅為0.60%；納斯達克綜合指數下跌198.79點，收於17556.03點，跌幅為1.12%。
板塊方面，標普500指數十一大板塊九跌二漲。科技板塊和非必需消費品板塊分別以1.30%和1.05%的跌幅領跌，金融板塊和醫療板塊分別上漲0.30%和0.12%。
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