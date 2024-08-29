王毅會見日本日中友好議員聯盟代表團

中評社北京8月29日電／據新華社報導，8月28日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在京會見日本日中友好議員聯盟會長二階俊博一行。



王毅表示，兩國領導人重新確認全面推進戰略互惠關係，一致同意構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係，為雙邊關係發展提供戰略指引。當前中日關係處在承前啟後、不進則退的關鍵階段。希望日方樹立客觀正確的對華認知，奉行積極理性的對華政策，把全面推進戰略互惠關係的定位落到實處。



二階俊博以及各黨派代表表示，將繼續致力於穩定和改善日中關係。