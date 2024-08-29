劉建超分別會見日本和所羅門群島客人

中評社北京8月29日電／據新華社報導，8月27日、28日，中共中央對外聯絡部部長劉建超在北京分別會見由日本日中友好議員聯盟會長、自民黨前幹事長二階俊博率領的訪華團和由所羅門群島副議長薩德率領的執政聯盟幹部考察團，就加強黨際交流合作、推動國家關係發展等交換意見。