我國時空數據產業新動能加快釋放

中評社北京8月29日電／據新華社報導，最新發布的中國地理信息產業發展報告顯示，立足於時空數據服務，我國地理信息產業穩步壯大，新場景新賽道新動能加快釋放，2023年總產值超過8000億元。



28日在雲南昆明舉辦的2024年中國地理信息產業大會上發布的這一報告顯示，2023年我國地理信息產業增長4.2%，總產值達8111億元，近5年復合增長率6.4%，近10年復合增長率12.1%；從業單位約22.3萬家，從業人員超過407.3萬人。



當前，全球數字化發展日益加快，時空信息、定位導航服務成為重要的新型基礎設施。地理信息產業的時空數據服務潛力不斷釋放。自然資源部副部長劉國洪在2024年中國地理信息產業大會上說，將進一步完善產業政策、優化營商環境，建立健全地理信息數據分類分級保護制度、安全監管制度，支持地理信息與智能網聯汽車、平台經濟、低空經濟深度融合，強化地理信息新質生產力培育，釋放實體經濟和數字經濟融合效能。



劉國洪說，將聚力實景三維中國建設，推動地理信息數據資源從陸地向海洋、從地面向水下地下、從二維向三維、從分級分散向一體化轉變；強化公共數據資源供給，推進數據要素市場化配置，建立健全數據流通交易制度、公共數據有償使用和收益分配機制，鼓勵社會力量依法依規采集、處理、增值開發利用地理信息數據資源；加快推動新一代地理信息公共服務平台轉型升級，促進北斗規模應用，推進實景三維時空信息賦能，支持企業“走出去”。