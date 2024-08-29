中國加快推動“快遞出海”　連接四海

中評社北京8月29日電／據新華社報導，隨著近期“奧運經濟”升溫，今年7月，菜鳥集團（以下簡稱菜鳥）歐洲專倉的發貨單量比5月增長了200%以上。



今年以來，中國跨境電商貿易持續穩定增長。海關總署發布的最新數據顯示，今年上半年，中國跨境電商進出口1.22萬億元，同比增長10.5%，高於同期我國外貿整體增速4.4個百分點。跨境電商進出口從2018年的1.06萬億元，到2023年的2.38萬億元，5年間實現了1.2倍的增長。“鏈”接四海、通達全球，廣大消費者和企業“買全球、賣全球”的需求如今能在指尖輕鬆實現。截至目前，中國已與31個國家建立了雙邊電商合作機制，跨境電商已經成為拉動外貿增長的新動能、全球貿易發展的“新勢力”，彰顯了激發外貿活力的“中國力量”。



中國跨境電商跑出“加速度”，交出耀眼成績單，離不開高效物流體系的保障。以菜鳥為代表的跨境電商物流公司依托科技力量發展智慧物流，智慧樞紐、海外倉、分撥中心等多元物流場景正在加速建設，未來跨境電商物流體系將更加完善，進一步降低物流成本，顯著提升物流效率。



樞紐布局為“經”，科技創新作“緯”，一張持續推動交通物流降本提質增效的全球快遞物流網絡正在加速形成。



