國家數據局：打造國際競爭力數據產業集聚區

中評社北京8月29日電／據新華社報導，國家數據局局長劉烈宏28日表示，當前，數據作為新型生產要素已經深刻融入經濟社會各領域，加快構建以數據為關鍵要素的數字經濟，離不開強有力的數據產業的支撐，國家數據局將從優化產業布局、培育多元經營主體、強化政策保障等3方面系統布局培育壯大數據產業。



2024中國國際大數據產業博覽會當日在貴州省貴陽市開幕。劉烈宏在開幕式上介紹，數據產業是一個新興產業。從技術創新看，數據可信流通技術加速迭代；從資源配置看，數據有力促進了其他生產要素的創新性配置；從應用成效看，數據與業務融合更加緊密，深度賦能產業轉型升級。培育數據產業，是推進數據要素市場化配置改革的重要途徑，也是發展新質生產力、推動高質量發展的必然選擇。



培育多元經營主體 支持公平競爭



“國家數據局在前期充分調研基礎上，正會同有關部門研究制定產業發展政策，目的就是要抓住數據產業成長的戰略機遇，培育數據企業，塑造產業生態，將我國規模市場優勢、海量數據優勢轉化為產業優勢，提高我國數據產業競爭力。”劉烈宏說。他表示，將順應數據產業發展方向和趨勢，加強產業規劃布局，優化產業結構，構建大中小企業融通發展、產業鏈上下游協同創新的生態體系，打造一批協同互補、特色發展、具有國際競爭力的數據產業集聚區；培育多元經營主體，加強引導，支持數據資源企業、數據技術企業、數據應用企業等不同類型的數據企業公平競爭、加快發展；強化政策保障，瞄准科技發展方向和國家重大戰略需求，推動數據領域技術攻關，推進產學研合作，加快數據領域學科體系和人才隊伍建設。