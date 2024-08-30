中評現場：內地奧運健兒代表團抵港歡迎儀式

內地奧運健兒代表團昨日中午時分抵港（中評社 段曉魯攝） 中評社香港8月30日電（記者 段曉魯）2024年巴黎奧運會內地奧運健兒代表團昨日抵港，展開三日的訪問活動。



國家體育總局局長高志丹和國家體育總局副局長周進強率領奧運健兒代表團昨日中午時分抵港，香港特別行政區政府在香港國際機場舉行歡迎儀式，政務司司長陳國基、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、康樂及文化事務署署長劉明光、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室秘書長王松苗、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆及其他嘉賓在場迎接。



陳國基表示，國家隊在今年巴黎奧運會中表現得非常好，取得40金27銀24銅的佳績。國家隊運動員在奧運會上的卓越表現，不但展現出他們非凡的技術和崇高的體育精神，也展示了國家在體育發展方面的強大實力，實在令我們感到十分自豪。



陳國基亦表示，自回歸以來，每一屆的奧運會後，中央都安排國家運動員訪港，與香港市民一起分享喜悅。自2000年的悉尼奧運起，今次已經是香港第七次得到內地奧運健兒代表團到訪，突顯了國家對特區的重視和關懷，亦反映兩地人民深厚的感情。



代表團成員稍後將出席特區政府舉行的歡迎會和晚宴，今日和明後日將出席三場公開活動，分別是在伊利沙伯體育館舉行的大匯演，以及兩場分別於伊利沙伯體育館和維多利亞公園游泳池舉行的運動項目示範，讓香港市民一睹他們的風采。