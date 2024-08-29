野田佳彥宣佈競選立民黨黨首 力爭再次當首相

中評社香港8月29日電／共同社報導，日本立憲民主黨籍前首相野田佳彥（67歲）29日正式宣佈參加黨首選舉（9月7日發佈公告、23日投計票）。他在老家千葉縣的JR津田沼站前向媒體表示：“進行了深思熟慮，將挑戰黨首選舉。決心力爭再次成為首相。”黨首選舉中他將呼籲鑑於自民黨派系收回扣事件應進行政治改革。野田強調，為在下屆眾院選舉中使得自民黨的議席數低於一半，“將抓住對自民黨失望的自民黨支持群體的心。將發揮這樣的作用。如果僅靠立民黨無法做到，就需要在野黨攜手合作”。



他是繼前黨首枝野幸男（60歲）後宣佈參選的第二人，下週舉行記者會宣佈政策。他批評此前修改的《政治資金規正法》存在很多漏洞，認為贊成法案的自民黨“後岸田”候選人無法進行政治改革。他表示將站在改革的最前線，提出了削減議員人數和禁止世襲等具體措施。



對於奪回政權，野田表示“將確定路線，負起責任”。關於眾院選舉中的在野黨合作，他提到立民黨可能無法單獨過半數，表示“必須保持能與其他在野黨對話的環境，需要包容力”。有關與共產黨的合作，他認為需要能對話的關係，同時稱“若說能否一起肩負政權，我認為不能”。



當被問及對修憲的看法時，野田表示“立場是討論憲法”，稱將促進黨內相關討論。



野田透露確保參選黨首所需的20名推薦人已有眉目。圍繞黨首選舉，除上述兩人外，現任黨首泉健太（50歲）也有意競選連任。前代理黨首江田憲司（68歲）、眾議員吉田晴美（52歲）正在努力確保推薦人。



野田的選區是眾院千葉4區，共當選9次。民主黨執政時期他在2011年9月至2012年12月擔任首相。他加入2020年9月立憲民主、國民民主兩黨組建的新黨後擔任最高顧問。