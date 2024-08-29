紅海遭襲油輪大火持續　胡塞武裝允許救援

中評社香港8月29日電／一名也門海軍官員28日表示，21日遭襲的希臘油輪船體受損並起火，目前仍漂浮在紅海水域，面臨原油洩漏風險。也門胡塞武裝已允許對該油輪進行救援。



這名不願透露姓名的官員對新華社記者表示，此前在紅海遭也門胡塞武裝襲擊的“蘇尼翁”號油輪正面臨原油洩漏風險。這艘載有約15萬噸原油的油輪失去動力後仍漂浮在原海域。



新華社報導，歐盟派往紅海和海灣地區執行護航任務的“盾牌”行動艦隊當天在社交媒體發文說，該油輪遭遇襲擊後發生火災，近一周一直在燃燒。



聲明說，油輪現狀對周邊海域航行和海洋環境構成了威脅，“盾牌”行動艦隊正就這一情況進行評估，並準備為任何救援方案提供支持和便利。



也門胡塞武裝發言人穆罕默德·阿卜杜勒薩拉姆當天晚間在該組織控制的馬西拉電視台發表講話時表示，胡塞武裝已同意在紅海海域對“蘇尼翁”號油輪進行救援和拖航。另據當地媒體報導，該油輪將被拖到厄立特裡亞的一個港口。



懸掛希臘國旗的“蘇尼翁”號油輪21日在也門港口城市荷台達以西紅海海域遭胡塞武裝襲擊，船體受損嚴重。胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞22日承認該組織襲擊了油輪，稱這艘商船屬於一家與以色列有關聯的公司。



去年10月新一輪巴以衝突爆發後，胡塞武裝使用無人機和導彈等襲擊紅海和亞丁灣水域目標，要求以色列停止在巴勒斯坦加沙地帶的軍事行動。今年1月12日以來，美國和英國多次對胡塞武裝目標發動空襲，造成人員傷亡。一些國家譴責美英兩國的行動，認為這是對也門主權的侵犯，會加劇地區緊張局勢。