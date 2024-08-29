韓國朝野黨首本週末在國會舉行會談

中評社香港8月29日電／韓聯社報導，韓國執政黨國民力量黨首韓東勳和最大在野黨共同民主黨黨首李在明將於9月1日下午在國會舉行朝野黨首會談。



國民力量黨首秘書室室長朴正河和共同民主黨黨首秘書室室長李海植29日分別發佈了上述消息。這將是兩位黨首首次進行預設議題的正式會談，也是朝野兩大政黨黨首時隔11年再次舉行正式會談。



雙方原定於本月25日舉行會談，由於李在明確診新冠而會談被推遲。針對雙方存在分歧的會談公開範圍，目前決定僅公開開場白部分的發言。兩黨政策委員會議長和首席發言人屆時將共同列席。



朴正河表示，鋻於促成旨在解決民生問題的黨首會談至關重要，國民力量在現場直播問題上作出了一定讓步。黨方面將為會談進行充分準備，致力於解決民生問題，改變原地踏步的政治環境。李海植表示，儘管黨內部分人士對會談成果持懷疑態度，但考慮到國民因當前的民生經濟危機和醫療亂象飽受痛苦，民主政治功能亟待恢復，李在明從大局出發，與執政黨就舉行會談達成協定。



然而，兩黨仍就會談議題存在較大分歧，預計在會談之前還將進行協商。國民力量方面力主將停止政治鬥爭、實施政治改革和改善民生作為會談議題，民主黨方面則要求在會談上討論殉職防汛兵獨檢法案、發放全民補貼、解決醫療亂象等問題。