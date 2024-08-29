中美商貿工作組將舉行第二次副部長級會議

中評社香港8月29日電／中國商務部新聞發言人何亞東29日在商務部例行新聞發布會上表示，經雙方商定，中美兩國商務部擬於9月7日在天津舉行中美商貿工作組第二次副部長級會議。



新華社報導，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文將與美商務部副部長拉戈共同主持本次會議。雙方將就各自經貿政策關切、企業訴求和務實合作等廣泛議題深入交換意見。