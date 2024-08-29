【
大
中
小
】 【
打 印
】
中美商貿工作組將舉行第二次副部長級會議
http://www.CRNTT.com
2024-08-29 17:05:27
中評社香港8月29日電／中國商務部新聞發言人何亞東29日在商務部例行新聞發布會上表示，經雙方商定，中美兩國商務部擬於9月7日在天津舉行中美商貿工作組第二次副部長級會議。
新華社報導，中國商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文將與美商務部副部長拉戈共同主持本次會議。雙方將就各自經貿政策關切、企業訴求和務實合作等廣泛議題深入交換意見。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
王毅同沙利文舉行戰略溝通
(2024-08-29 15:48:46)
中評關注：中美最新戰略溝通之同與不同
(2024-08-29 01:07:36)
中評觀察：賴無法在美本土過境？何種信號
(2024-08-29 00:35:26)
沙利文訪華 李大中：避免台海節外生枝
(2024-08-29 00:18:33)
網評：從沙利文訪華看中美關係的戰略平衡
(2024-08-28 11:55:03)
中美在北京開始舉行新一輪戰略溝通
(2024-08-28 11:46:24)
白宮：“王沙會”管控美中關係發揮重要作用
(2024-08-27 03:49:59)
外交部：美國總統國家安全事務助理將訪華
(2024-08-25 15:23:35)
美“軟實力之父”：中國並非美國的生存威脅
(2024-08-24 00:29:58)