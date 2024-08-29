斐濟珊瑚樣本揭示當地海水溫度為六百年來最高

中評社香港8月29日電／一個由氣候科學家組成的國際團隊近日發表論文說，他們對太平洋西南部斐濟群島附近的珊瑚樣本進行分析發現，當前這片海水的溫度為600多年來最高。



海水溫度影響珊瑚生長，因此珊瑚記錄了過去幾個世紀的氣候變化。由澳大利亞莫納什大學和德國約翰內斯·古滕貝格大學等機構組成的國際研究團隊使用了1998年從斐濟群島附近採集的“同雙星珊瑚”樣本，並用鈾釷測年法確定了該珊瑚樣本的年齡為627歲（1370年至1997年）。鈾釷測年法是一種利用鈾和釷的放射性衰變特性來確定地質材料年齡的方法。



新華社報導，研究人員又分析了該珊瑚骨架中鍶相對於鈣元素的比例，因為這一比例僅隨水溫的變化而變化，研究人員由此推測出了1370年到1997年斐濟群島附近海水的溫度，然後再輔以1997年之後26年里記錄的海水溫度測量數據，他們發現，2022年這一地區海水的溫度為1370年以來最高。



研究人員指出，相關數據是“西太平洋前所未有地變暖的進一步證據”。西南太平洋在調節全球氣候模式方面發揮著核心作用，例如厄爾尼諾/南方濤動現象（ENSO）。研究人員認為，瞭解太平洋的長期氣候多變性對於預測未來氣候變化至關重要。



相關研究結果已發表在美國《科學進展》雜誌上。