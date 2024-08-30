中評現場：奧運健兒訪港 共享榮耀

巴黎奧運國家隊代表團29日開始訪港三日行程，下午首先舉行記者會（中評社 郭至君攝） 中評社香港8月30日電（記者 郭至君）8月29日，巴黎奧運會內地奧運健兒代表團抵達香港，開始為期三天的訪問，運動員們抵達酒店短暫休整之後，即於下午四點出席了在酒店宴會廳舉辦的記者見面會。馬龍、樊振東、孫穎莎、潘展樂、張雨霏、全紅嬋、李雯雯等明星運動員們都悉數現身，現場因而擠滿了記者。



國家體育總局局長、代表團團長高志丹首先介紹了巴黎奧運會中國體育代表團的參賽情況。他說，在本次巴黎奧運會上，中國體育代表團團結拼搏，勇奪40枚金牌，91枚獎牌，創造了境外參加奧運會的最好成績，取得歷史性突破。參賽小項數、金牌數量和質量、金牌項目數、金牌運動員來自的省區市的數量均創歷史新高。代表團404名運動員中有60名運動員奪取金牌，與北京奧運會持平。130名運動員獲得獎牌，其中57%是00後和05後的年輕運動員。體育綜合實力得到了進一步提升，傳統優勢項目領先優勢持續鞏固加強，多個項目取得了重大突破，新興項目展現出發展潛力。部分成績下滑的項目，實力回升，其他項目也有良好表現。代表團認真落實拿道德金牌、風格金牌、乾淨金牌的要求，實現運動成績和精神文明雙豐收，為祖國和人民贏得了榮譽，比奪取金牌更為可貴的是收穫了自信。



高志丹說，我國體育健兒在巴黎奧運會上展現的良好風貌和作風，充分展現了新時代中國和青年一代的良好形象。巴黎奧運會上，內地體育健兒與世界各國各地區運動員同台競技，相互切磋，尊重對手，尊重裁判，尊重觀眾，尊重規則，展現了祖國至上，為國爭光的赤子情懷，展現了頑強拼搏，自強不息的必勝信念，展現了團結協作並肩作戰的寶貴品質，展現了中國青年一代自信樂觀、熱情友好的陽光氣質，踐行了使命在肩，奮鬥有我的人生格言，進一步激發了海內外中華兒女的愛國熱情，振奮了民族精神，凝聚了奮鬥力量，受到了黨中央國務院和包括香港同胞在內的全國人民的充分肯定和高度評價。



“習近平主席在接見巴黎奧運會中國體育代表團時指出，中國體育代表團的優異成績將中華體育精神和奧林匹克精神發揚光大，讓中華民族精神和時代精神交相輝映，生動詮釋了新時代中國精神，”高志丹說，“同時我們也高興地看到，香港體育健兒在巴黎奧運會上創造了兩金四獎的歷史佳績。擊劍選手張家朗成功衛冕男子花劍冠軍，江旻憓奪得女子個人重劍金牌，其他多個項目也有出色表現，充分展現了香港青年奮發有為的精神風貌，完美演繹了新時代‘獅子山精神’，同樣為香港和祖國贏得了榮譽，我們對此也表示衷心的祝賀，感到由衷的自豪。”

