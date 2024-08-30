中評現場：奧運健兒在港吐露真心 追逐夢想

代表團第一場活動即與媒體記者見面（中評社 郭至君攝） 中評社香港8月30日電（記者 郭至君）8月29日下午，抵港展開訪問交流的巴黎奧運會中國內地奧運健兒代表團在記者會上貢獻了不少金句和名場面，引得在場記者們一陣陣笑聲。中評社記者留意到，現場回答問題的奧運健兒們都表示非常期待在香港這三天的活動，也很開心能夠和香港各界朋友們進行交流。



期待與香港各界互動 延續與東方之珠的緣分



國乒“小胖”樊振東表示，這是他第一次跟隨代表團來到香港參加這樣的交流活動，非常開心，也希望在接下來的時間里能夠跟隨代表團一起，跟香港各界進行友好緊密的交流互動。



“蛙后”張雨霏直接秀了一把粵語，說她挺喜歡港式早茶的茶點，例如蝦餃和叉燒包，“我曾經在香港舉辦世界杯的時候來過兩三次，對香港應該說還算挺熟悉的，比賽空餘也會去嘗嘗香港的美食。”



奧運“六金王”馬龍表示，非常有幸能夠跟著中國代表團第四次來到香港參加這個活動。上次畢竟還是在一個相對特殊的環境下來到香港，但當時也能感受到香港對於我們的熱烈歡迎，馬路上、酒店門口也有很多市民歡迎我們，讓我非常感動。這次也希望能有更多的機會去跟香港的青少年朋友們更多交流，這是我職業生涯特殊的一個活動。



蟬聯男子吊環金牌的劉洋也說，很開心來到香港和香港的朋友們交流，相比上一次，這次人更加多，距離更加近，特別期待接下來跟大家去交流探討。



中國花樣游泳運動員王柳懿表示，自己和王芊懿將進入香港教大讀博，她們覺得香港是一個非常國際化的城市，除了離家鄉近之外，也有助於提升我們的國際視野，獲得更好的教育環境和資源。“中國花樣游泳備戰巴黎奧運會期間，其實有許多科研力量的進步。我認為科研手段的進步其實是非常有助於我們成績的提高，所以我們選擇了體育教育和運動科學這個專業，希望通過結合自己的訓練經歷，提升專業知識，不斷的推動體育科學的進步，同時為中國花樣游泳的未來發展貢獻自己的力量。”她說。

