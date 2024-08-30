中評鏡頭：奧運健兒訪港 粉絲引頸期盼

香港市民王女士接受中評社記者採訪，特別激動（中評社 郭至君攝） 中評社香港8月30日電（記者 郭至君）8月29日，巴黎奧運會中國內地奧運健兒代表團抵港開始為期三天的訪問交流，再度引發“全城奧運熱”，不僅公開的三場活動的五千餘張票在40分鐘之內搶購一空，還有很多香港市民不怕辛苦，不懼高溫等在奧運健兒們下榻的酒店門口處，只為近距離一睹風采。



中評社記者參加完媒體見面會走出酒店時看到，很多市民和粉絲們圍在酒店大堂入口處，希望在代表團進出時看到他們。一位姓王的女士告訴中評社記者，自己下午1點多就到了酒店門口等待希望看到奧運健兒們，她最喜歡“莎頭組合”（國兵混雙搭檔孫穎莎、王楚欽），也想看到“小胖”（國乒樊振東）、“龍隊”（國乒馬龍）和全紅嬋，等了三個多小時的王女士完全感覺不到累，連聲說非常激動，非常振奮人心，還對著記者的鏡頭比了個“耶”。



另外也有從內地趕來的中國游泳隊的粉絲們對中評社記者說，想看看能不能見到潘展樂和覃海洋，希望得到他們的簽名。



今天晚上將在伊利沙伯體育館舉行由代表團全體運動員出席的奧運健兒大匯演。星期六早上，奧運健兒們一部分會參加伊利沙伯體育館舉行的運動項目示範，包括羽毛球、體操和乒乓球，另外一部分會到維多利亞公園游泳池，舉行跳水和游泳的示範表演。

