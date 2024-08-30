兩岸和合論壇在澳門舉行

由海峽兩岸關係研究中心和台灣孫文學校共同主辦的兩岸和合論壇8月28日在澳門舉行（中評社 李子寧攝） 中評社澳門8月30日電（記者 林艷 李子寧）由海峽兩岸關係研究中心和台灣孫文學校共同主辦的兩岸和合論壇8月28日在澳門舉行，30餘位來自兩岸的專家學者圍繞兩岸關係議題展開深入研討，並為兩岸關係發展積極建言獻策。



海峽兩岸關係研究中心主任彭慶恩和台灣孫文學校總校長張亞中分別在開幕式致辭。論壇期間，與會者們重點圍繞兩個議題“台灣政局變化對兩岸關係走向的影響”和“外部因素對兩岸關係走向的影響”展開深入研討。



在第一個議題“台灣政局變化對兩岸關係走向的影響”研討中，馬英九文教基金會執行長蕭旭岑、南京大學台灣研究所所長劉相平、孫文學校秘書長、佛光大學榮譽教授謝大寧、中山大學政治經濟學系特聘教授張其祿、上海交通大學台灣研究中心主任盛九元受邀作主題發言，他們對台灣政局變化、兩岸融合發展以及當前兩岸關係存在的挑戰和風險進行了分析，並就和平統一路徑等提出許多積極建議。本節研討由全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周和孫中山圖書紀念館文教基金會董事長蔡正元共同主持，銘傳大學公共事務系教授、中國大陸研究學會會長楊開煌進行小結。



在第二個議題“外部因素對兩岸關係走向的影響”研討中，台灣孫文學校智庫召集人、中信金融管理學院教授韋伯韜、南開大學台灣經濟研究所所長曹小衡、中華戰略學會資深研究員張競、政治大學外交系教授黃奎博、復旦大學台灣研究中心主任信強受邀作主題發言，他們重點就美國及日本等國際因素的影響進行了深入分析。本節研討由廈門大學台灣研究院院長李鵬和中國文化大學國際企業管理學係教授邱毅共同主持。



研討期間，兩岸與會者們在自由討論過程中積極暢所欲言，彼此思想碰撞，現場氣氛十分熱絡。