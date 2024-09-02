人大重陽論壇：龔炯分析美大選兩黨各具勝算

對外經濟貿易大學的龔炯教授在進行人大重陽區域國別論壇之美國系列第四場講座分享。（中評社 姜寧攝） 中評社北京9月2日電（實習記者 羅方玲）8月25日下午，人大重陽區域國別論壇之美國系列第四場在中國人民大學重陽金融研究院會議室舉辦，主講人為對外經濟貿易大學的龔炯教授。此次講座的主題是 “2024年美國大選、俄烏戰爭及其對中國的影響” 。



龔炯教授首先借用Julius Caesar（凱撒）的名言“Veni， vidi， vici！”（我來了，我看見了，我征服了！）開場，以此引出唐納德·特朗普（Donald Trump）倡導的“MAGA” ——“Make America Great Again”（讓美國再次偉大）口號並幽默地指出其政教合一的舉動。



龔炯對選舉態勢進行了簡要分析，他認為，目前民主黨和共和黨選舉成功性非常接近。儘管拜登宣布退選，但接替競選的哈里斯迅速組織了競選團隊並很快獲得黨內的重要人物的支持。而特朗普則面臨多項法律訴訟，包括Stormy Daniels hush money案和Jack Smith主導的聯邦訴訟案，這些法律問題對他的選舉前景產生負面影響。



龔炯從多個角度深度分析了美國大選的複雜局面。他注意到民主黨在選舉策略上的新變化，他指出，民主黨通過Rainbow Coalition（彩虹聯盟）吸引少數族裔選民，尤其是黑人、拉丁裔和年輕人的投票以提高整體勝選概率。且民主黨和共和黨在選舉議題上的側重點有明顯不同，共和黨主要打經濟牌（物價、通貨膨脹）和移民牌（邊境安全），而民主黨則強調“Trump or no trumph”和“Freedom”兩大議題。前者攻擊特朗普的個人品行及其犯罪記錄，後者則關注墮胎權利和槍支管制自由等問題。雙方在外交政策上也有所不同，民主黨試圖切割拜登政府失敗的外交政策影響。

