澳智庫：64項關鍵技術競爭力中國9成第一

中評社香港8月29日電／澳大利亞智庫“澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）”8月28日發佈了各個國家的先進技術研究競爭力排行榜。在64項關鍵技術（包括人工智慧（AI）等可轉用於軍事的技術）中，中國在近9成（57項）技術上位居第一。該智庫提議美英澳和日韓開展合作，以規避技術壟斷造成的國家安全保障風險。



日經新聞網消息，澳大利亞戰略政策研究所是澳大利亞政府於2001年設立的智庫。該調查分析了2003年～2023年發表的論文中被引用次數排名前10％的論文，並計算出了各個國家的比例。調查對象是AI、量子、國防和太空等領域的64項技術。



從調查結果可以看出，在過去20年左右的時間裏，中美在先進技術上的競爭力發生了逆轉。



在2003～2007年的5年時間裏，美國在64項技術中有9成以上（60項）位居第一。而在最近的2019～2023年的5年時間裏，美國僅在量子計算、疫苗和醫療對策等7項技術上位居第一。同一時期的比較結果顯示，中國位居第一的技術由3項大幅增加到了57項。



中國增加最為明顯的是可應用於軍事用途的技術。根據研究集中度估算出來的“技術壟斷風險”分為3個級別，在被歸類為最高級別“高風險”的技術方面，中國有雷達、衛星定位、無人機等24項技術位居第一。



在高超音速導彈（飛行速度為音速的5倍以上）相關技術論文方面，中國佔73％，把美國（13％）和英國（3％）遠遠甩在了後面。中國的先進飛機引擎論文佔有率也達到63％，遠超位居第二的美國（7％）。



此次的報告指出：“關鍵國防技術方面的創新發生在中國的可能性越來越高”，並倡導強化美英澳安全保障框架“AUKUS”和日韓合作。



該報告列舉了可應用於無人機開發的自主型系統和機器人工程技術，強調：“如果將AUKUS和親密夥伴日韓的研究成果融合在一起，可以縮小與中國的差距”。