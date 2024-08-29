百年潮州商會誕生首位女會長　高佩璇膺任

香港潮州商會舉行第53屆、54屆會董會交接儀式，高佩璇接任新一屆會長。 第54屆會長高佩璇接過第53屆會長馬鴻銘移交的香港潮州商會印信及財產交卷清單，永遠名譽會長莊學山、許學之、陳幼南擔任交接儀式監督人。 有103年歷史的香港潮州商會誕生首位女會長。 中評社香港8月29日電／香港潮州商會29日舉行第53屆、54屆會董會交接儀式，高佩璇膺任新一屆會長，這是有103年歷史的香港潮州商會首位女會長。高佩璇從潮州商會第53屆會長馬鴻銘手上接過商會大印，正式成為這家老牌商會首位女當家人。



高佩璇是意得集團主席，現任全國政協委員、廣東社團總會常務副主席等多項職務，三年前創立香港汕頭社團總會並擔任創會主席。



新一屆八位副會長為鄭敬凱、蔡少偉、陳強、謝錦鵬、史立德、陳建年、許平川、馬清鏗。潮州商會監事長莊學山及多位監事會成員、新舊會董及會員逾百人見證交接儀式。



五位上屆副會長繼續留任：鄭敬凱、蔡少偉、陳強、謝錦鵬、史立德，今屆新增選三位副會長陳建年、許平川、馬清鏗，全部與潮州商會有家族淵源，體現這家百年老會的傳承。



馬鴻銘在致辭中感恩歷屆潮籍先賢為商會打下雄厚的根基，感謝資深會長對第53屆會董會的指導，感謝各位會董在過去的兩年中對他工作的鼎力支持，使第53屆會務工作得以順利完成。



他表示，第53屆會董會於2022年9月1日履職，肩負著香港潮州商會開啟第二個百年，薪火相傳的重任。在本屆初的半年時間，仍然是疫情階段，口罩令直至去年2月才取消，換言之第53屆會董會其實衹有1年半時間可以正常舉辦活動。雖然如此，據秘書處統計，在本屆任期內，商會仍然舉辦了大大小小四十多項活動，若連同協辦、各部委組織的活動，則超過一百項，可謂創下紀錄。



第53屆會務工作一直以專業化、國際化、年輕化為目標進行改革。在專業化方面，本屆會董會增設了“創科委員會”和“粵港澳大灣區及一帶一路委員會”，加強了會董會各部委的職能。該屆主辦的活動類型多樣，包括“創新香港─國際人才嘉年華2022”、慶賀鄉彥晚宴、新春團拜、“元宵大鬧熱”、新春行大運、清明省墓、“百周年紀念杯”跑馬賽事、“端午文化展”、“黃大仙潮州文化節”等。本屆會董會邀請多位政府官員及社會各界賢達蒞臨作專題演講及指導。



在國際化方面，為加強與內地及海內外團體的密切聯繫，本會組織商務考察團赴潮汕三市、廣州、佛山、泰國、越南和阿聯酋進行拜會及實地考察，並組團參加在泰國舉辦的“第十六屆世界華商大會”及在北京舉行的“第十一屆國際潮青聯誼年會”。通過以上一系列外訪，加強了與海外政府機構及社團，尤其是潮籍社團的聯繫，為潮州商會加強並鞏固海內外網絡，為會員提供更廣闊的商業機遇。他本人也代表商會到新加坡出席潮州八邑會館就職典禮，是唯一香港代表，亦參加多個團體的慶典及活動及接待多個海內外訪問團的到訪。



在年輕化方面，本屆會董會注重發揮青委的作用，青委委員人數比以往大幅增加，青委也積極配合商會推動會務發展，增強青委的責任感，包括承辦國際人才嘉年華、參與接待訪問團及外訪活動、參加龍舟賽並奪得冠軍等，組織參與東華三院賣旗日、探訪長者鄰舍中心、中秋家訪送暖，以及拜訪香港立法會及香港海關總部等活動，青委每次例會亦有邀請政府官員及社會賢達作專題演講。



高佩璇表示，承蒙各位資深會長、全體會員、會董及各位資深會長的厚愛，出任香港潮州商會第54屆會長，深感使命之光榮，責任之重大。本屆會董會共有15位新成員加入，他們是工商界和專業界的精英，在各自的領域都有出色的表現，具一定的知名度和影響力。相信新成員的加入，將為百年商會注入發展的新動能。三位新任副會長，陳建年、許平川和馬清鏗，都是本會資深會董或常董，更重要的是他們的前輩都曾擔任過香港潮州商會的會長，為本會作出重要貢獻。在這三位副會長身上體現了本會注重傳承的傳統和勇於承擔的精神。新一屆會務發展將會加強青委、婦委及各部委的職能。各部委需各行其職、相互配合，積極參與商會會務。同時，積極吸納更多潮籍商界精英和專業人士加入商會。



高會長表示，她定當竭盡所能，承前啟後，與新一屆副會長及全體會董，秉承商會六大宗旨，堅持愛國愛港愛鄉，同心協力、團結合作、積極進取、拓展商務，將商會會務工作推上新台階。

