謝郁：兩岸共同弘揚中華文化任重道遠

謝郁（中評社圖片） 中評社北京8月30日電（記者 海涵）中國現代國際關係研究院研究員謝郁日前在一場兩岸關係研討會上談及兩岸共同弘揚中華文化的重要性。她指出，中華文化是兩岸共同的文化基因和精神紐帶。文化在兩岸關係中發揮緩衝與穩定的作用，兩岸開放交流三十年來，無論處於大交流大發展的良性互動階段，還是處於緊張對抗的低谷或僵局，兩岸文化交流始終保持穩定良好的交流狀態。兩岸共同弘揚中華文化任重道遠。



“追求國家統一是中華文化的重要價值體系與思想精髓，更是全體中華兒女的共同意志。”謝郁表示，在傳統中國文化價值體系中，有一個很重要的思想理念，就是追求並維護國家統一。千百年來的中華歷史，就是不斷追求“統一”的政治實踐，同時也不斷印證著“統一”對政治經濟社會文化發展的促進作用，每當“大一統”的時代同時也意味國力的強盛、經濟的繁榮以及其它各方面的興旺，這更一步深化了“統一”意識在中國文化中的份量，並在文化的傳承中這一信念能夠不斷並彰顯並延續。至今，“統一”的理念深深地根植於所有炎黃子孫的思想意識深處，成為中華文化體系一部分，成為中華民族的傳統價值觀，更成為凝聚民族精神展現國家實力的重要標誌。



謝郁指出，對於中華民族來說，，統一並非一般的政治選擇和一時的政治訴求，而是在華夏歷史長河的積澱中形成的一種強烈的歷史意識，是牢牢植根於中華五千年沃土之中的民族情感，是中華民族世代相傳的基本社會理念和普遍的價值觀。

