中評現場：香港辦晚宴迎奧運代表團 展現熱情

歡迎晚宴在會展舉辦，場面盛大（中評社 郭至君攝） 中評社香港8月30日電（記者 郭至君）巴黎奧運國家隊代表隊29日起一連三日訪港，下午於尖沙咀的酒店舉行記者會後，晚上便到會展參與港府安排的晚宴。晚上7點多，體育健兒們身著紅白西裝套裝，伴著《運動員進行曲》輕快有力的節奏踏入會堂，引得快門聲一片。中評社記者注意到，很多奧運健兒們也都掏出自己的手機，與媒體記者們互拍，也有精英運動員滿臉笑意地朝記者們揮手，可見對香港之行充滿期待。



香港特首李家超首先致辭表示對代表團的熱烈歡迎，他說，在今年巴黎奧運會這個世界級體育盛事上，國家運動員大放異彩，勇奪40金、27銀、24銅共91面獎牌，取得國家參加夏季奧運會境外參賽歷史最好成績，在多個項目中實現突破。習近平主席上周在人民大會堂接見巴黎奧運會中國代表團全體成員時提到，代表團的優異成績，既是國家體育事業發展進步的集中體現，也是中國式現代化建設成就的縮影，充分彰顯了新時代中國力量。今年是中華人民共和國成立七十五周年。各位運動員在競賽場上的超凡表現，不但展示新中國的體育實力和中華體育精神，更在世界舞台上彰顯中華民族團結奮鬥、文明道德的優良風範。



李家超說，體育是文化交融的平台、民族溝通的橋樑。通過跨越國界、超越文化的交流互鑑，體育幫助五洲四海的人們增進彼此的交往與尊重，推動世界的和平與發展。體育強國夢與奧林匹克夢相互交織，共同書寫中國式現代化的體育篇章，共同鋪就體育促進人類文明進步的康莊大道。今年的奧運會上，中國香港代表團同樣取得了歷史佳績，奪得兩金、兩銅共四面獎牌，創下香港在獎牌榜的歷史成績。很多香港運動員刷新了港隊或個人最佳紀錄，每個運動員都發揮積極拼搏的香港精神，我們引以為傲。內地民眾的支持不但溫暖著香港運動員的心，我們在電視裡看到也深受鼓舞，讓我們感受到血濃於水的中華情，是愛國主義的生動體現，更是國民教育的優秀範例。

