社評：中方劃四條紅線也給未來美國政府

習近平會見沙利文，強調中美打交道首先要樹立正確戰略認知 新華圖 中評社香港8月31日電（評論員 冬日）剛在北京舉行的中美戰略溝通傳出的新訊息是，中方在中美關係中劃出了四條紅線：台灣、民主人權、道路制度、發展權利。在美國大選選戰進入白熱化階段，外界關注未來美國政府對華政策何去何從時，中方劃出這四條紅線，不僅是告訴還有不到五個月執政期的拜登政府，更是告訴未來特朗普政府或哈里斯政府：這是保持中美關係相對穩定，不走向衝突的底線。



在中美戰略溝通中，中方一再首要強調的是關於中美關係的“戰略認知”問題。中國國家主席習近平29日在會見沙利文時強調，中美兩個大國打交道，第一位的是樹立正確的戰略認知，首先要回答好中美到底是對手還是夥伴這個管總的問題。



這個問題在去年11月的舊金山峰會上已經由習近平向拜登強調過，此次更得以重申和強化。王毅在此次對話中提出了“中美兩個大國的正確相處之道。”的“五個關鍵”，就是中方對“正確戰略認知”的詳細解讀：



第一，中美關係保持正確方向的關鍵，在於兩國元首掌舵領航。第二，中美兩國避免衝突對抗的關鍵，在於遵守三個聯合公報。第三，中美互動順利開展的關鍵，在於平等相待。第四，中美關係行穩致遠的關鍵，在於鞏固民意基礎。第五，中美雙方實現和平共處的關鍵，在於樹立正確認知。