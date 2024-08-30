外交部美大司負責人就沙利文訪華向媒體吹風

中評社北京8月30日電／據新華社報導，8月29日晚，外交部北美大洋洲司司長楊濤就美國總統國家安全事務助理沙利文訪華向媒體吹風。



楊濤表示，應中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅邀請，美國總統國家安全事務助理沙利文於8月27日至29日訪華，舉行新一輪中美戰略溝通。這是美國總統國家安全事務助理時隔八年再次訪華，是沙利文助理任內首次訪華，是雙方落實中美元首共識的重要舉措。



楊濤說，習近平主席於8月29日下午禮節性會見沙利文助理。習近平主席著重指出，第一，中美兩個大國打交道，第一位的是樹立正確的戰略認知，首先要回答好中美到底是對手還是夥伴這個管總的問題。中國的對外政策公開透明，戰略意圖光明磊落，保持著高度連續性和穩定性。我們聚焦做好自己的事情，通過進一步全面深化改革，不斷完善和發展符合中國國情的中國特色社會主義制度。中國堅持走和平發展道路，在實現自身發展的同時，也願同其他國家共同發展，攜手構建人類命運共同體。第二，面對變亂交織的國際形勢，各國需要團結協作，而不是分裂對抗；人民希望開放進步，而不是封閉倒退。中美作為兩個大國，應該對歷史、對人民、對世界負責，成為世界和平的穩定源和共同發展的推進器。第三，中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變，賡續中美人民傳統友誼的努力沒有變。希望美方同中方相向而行，以積極理性的態度看待中國和中國發展，視彼此的發展為機遇而不是挑戰，同中方一道，找到中美兩個不同文明、不同制度、不同道路國家在地球上和平共處、共同發展的正確相處之道。這些都是對中美關係戰略性、全局性、方向性的指導意見，是中方對中美關係的最權威闡述。



27日、28日兩天，王毅主任同沙利文助理舉行戰略溝通。雙方前後談了6輪，11個多小時，討論了中美關係、敏感問題以及重大國際和地區熱點問題。中央軍委副主席張又俠也會見了沙利文助理。



楊濤介紹說，這是王毅主任同沙利文助理舉行的第四輪戰略溝通，雙方在維也納、馬耳他、曼谷的前三輪戰略溝通以及在華盛頓的會見都取得了積極成果，此次到北京雁栖湖，離北京越來越近，談得也越來越深入。雙方都認為，此輪戰略溝通是坦誠、實質性、建設性的。



楊濤強調，元首外交在中美關係中始終發揮著戰略引領作用，這是雙方一致的認識。過去四年，兩國元首始終是中美關係的領航者，也是定盤星。從“巴厘島共識”到“舊金山願景”，元首外交是中美關係穿越風雨的定海神針，也是繼續向前的動力源泉。中央外辦主任與美國總統國家安全事務助理的戰略溝通渠道，就是根據兩國元首共識建立起來的，主要任務是保障和服務元首外交，跟進落實兩國元首達成的重要共識。此次戰略溝通中，雙方就兩國元首近期開展新一輪互動進行了討論，將有助於進一步發揮元首外交的戰略引領作用，為中美關係和動蕩變革的世界注入穩定性、確定性。

