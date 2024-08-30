張又俠會見美國總統國家安全事務助理

中評社北京8月30日電／據新華社報導，中央軍委副主席張又俠29日在京會見美國總統國家安全事務助理沙利文。



張又俠說，中美要落實好兩國元首共識，推動“舊金山願景”轉為實景。中美保持軍事安全領域穩定，符合雙方共同利益，也是國際社會的普遍期待。美方應當校正對華戰略認知，切實尊重中方核心利益，與中方一道推進兩軍溝通交流，共同承擔大國責任。台灣問題是中國核心利益中的核心，中方要求美方停止美台軍事勾連，停止武裝台灣，停止散布涉台虛假敘事。



雙方還就其他問題交換了意見。