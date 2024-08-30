國防部新聞發言人就近期涉軍問題答記者問

中評社北京8月30日電／據新華社報導，國防部8月29日舉行例行記者會，國防部新聞發言人吳謙就近期涉軍問題答記者問。



推動中越兩軍關係邁上新高度，取得新發展



有記者問，據報導，中共中央總書記、國家主席習近平近日在北京同越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談，雙方發表聯合聲明，重申防務安全合作是中越關係的支柱之一。國防部長董軍也與越國防部長潘文江舉行會談。請發言人進一步介紹中越兩軍關係情況。



吳謙說，中越是山水相連的社會主義鄰邦。8月19日，中共中央總書記、國家主席習近平在北京同越共中央總書記、國家主席蘇林舉行會談，雙方達成一系列重要共識，共同引領中越命運共同體建設走深走實，為兩軍關係發展提供了新的契機。8月20日，國防部長董軍會見了越南國防部長潘文江，圍繞貫徹落實兩黨最高領導人重要共識，鞏固發展兩軍關係進行了深入友好的交流。



吳謙表示，今年以來，兩軍各領域務實合作成果豐碩。下步，中國軍隊願與越方一道，乘勢而上、順勢而為，按照兩黨最高領導人的擘畫指引，堅定合作信念，提升合作質效，拓展合作空間，進一步推動兩軍關係邁上新高度，取得新發展。



日方應早日還中國人民一片淨土



有記者問，今年是《中華人民共和國政府和日本國政府關於銷毀中國境內日本遺棄化學武器的備忘錄》簽署25周年。我們也注意到，原侵華日軍第七三一部隊成員清水英男前往731部隊罪證陳列館、731部隊舊址指認該部隊罪行並謝罪。請發言人介紹相關工作進展情況。



吳謙說，日遺化武是日本軍國主義侵略中國產生的重大歷史遺留問題和重大現實問題。第二次世界大戰期間，侵華日軍公然違反國際法，將大量化學武器運入中國，還對中國人民發動了令人發指的細菌戰，造成大量中國軍民傷亡，犯下了嚴重的反人類罪行。戰敗後，日本軍國主義為掩蓋滔天罪行，秘密將大量化學武器遺棄在我國境內，時至今日仍損害我人民福祉，毒害我生態環境。這些事實鐵證如山、不容抵賴。

