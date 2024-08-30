石泰峰會見日本立憲民主黨代表團

中評社北京8月30日電／據新華社報導，8月29日，中共中央政治局委員、中央統戰部部長石泰峰在京會見由幹事長岡田克也率領的日本立憲民主黨代表團。



石泰峰表示，當前，中日關係正處於不進則退的關鍵階段。中國共產黨高度重視中日政黨交流，願同日本立憲民主黨等朝野政黨加強交流合作，落實好兩國領導人達成的重要共識，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。



岡田克也表示，日本立憲民主黨願以此訪為新的起點，加強兩黨特別是年輕一代交流合作，切實推動日中關係改善發展。