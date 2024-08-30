全國北斗高精度導航定位服務平台開通

中評社北京8月30日電／據新華社報導，按全國衛星導航定位基準站建設和服務“一張網”要求，整合自然資源系統衛星導航定位基準站資源的全國北斗高精度導航定位服務平台已經開通試運行。



29日在此間舉辦的2024年全國測繪法宣傳日暨國家版圖意識宣傳周主場活動上，國家基礎地理信息中心主任陳常鬆說，按中央關於“深化北斗系統應用”決策和測繪法的要求，自然資源部整合全系統衛星導航定位基準站資源，構建法定權威、基準統一、功能完備、精準可靠、安全可控的全國北斗高精度導航定位服務平台，一方面保障公益性測繪基準服務，推動北斗規模化應用；另一方面助力數字經濟建設，為資源調查、智能交通、無人駕駛、精準農業、大眾生活、社會治理等提供高精度、快速、實時的導航定位服務。



“一張網”建設服務工作由自然資源部領導，國家基礎地理信息中心牽頭組織實施，各省級自然資源主管部門、其他直屬單位和派出機構協作開展。目前全國已形成由3300餘座基準站組成的一張網，初步構建了一張網服務平台，實現了全國基準站資源統一站點管理、匯集存儲、質量分析、共享交換，可以提供全國用戶統一註冊、無縫漫游與協同高精度定位服務。



據介紹，已經開通試運行的全國北斗高精度導航定位服務平台，服務內容主要是觀測數據、坐標成果、增強定位服務以及各類產品。服務方式主要是線上、線下兩種。其中，線上服務主要提供實時觀測數據、增強定位服務、實時產品服務；線下服務主要提供坐標成果、事後觀測數據文件、事後產品服務等。