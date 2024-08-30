融合·價值·算力——解析數博會的三個熱詞

8月28日，參會人員在2024中國國際大數據產業博覽會上與機器狗互動。（圖源：新華社） 中評社北京8月30日電／據新華社報導，正在舉行的2024中國國際大數據產業博覽會上，有關機構發布的最新調查數據顯示，2023年我國數據產業規模達2萬億元，全國數據企業超19萬家。



作為新興產業，數據產業主要利用現代信息技術，對數據資源進行開發，推動其流通應用，以實現數據要素價值。博覽會期間，圍繞融合、價值、算力三個熱詞，可以窺見數據產業的動態與發展趨勢。



熱詞一：融合



8月28日，2024數博會領先科技成果發布。



阿里雲飛天企業版“新一代多芯多算力”政企雲平台，複雜環境下農業病蟲害的多模態大數據精準鑒定技術……10項領先科技成果展示出當前大數據、數字技術與各行各業深度融合的景象。



黨的二十屆三中全會決定提出，“健全促進實體經濟和數字經濟深度融合制度”“加快構建促進數字經濟發展體制機制，完善促進數字產業化和產業數字化政策體系”。



近年來，數字技術與製造業深度融合成為製造業高質量發展的方向，傳統製造業通過“數實融合”實現換羽新生。



在一台不斷揮動著臂膀的挖掘機器人前，網易靈動產品負責人楊新偉告訴記者，基於自研工業大模型，網易靈動挖掘機器人具備區域自動裝車、自動甩方等功能。在真實的礦山施工作業中，這一挖掘機器人實現了連續24小時不間斷自動化作業，加快生產進度30%以上。



來自工業和信息化部的信息顯示，目前我國工業機器人裝機量占全球比重超過50%，工業互聯網實現了工業大類全覆蓋，培育421家國家級智能製造示範工廠，大飛機、新能源汽車、高速動車組等領域示範工廠產品研發周期縮短了大約30%，生產效率同步提升了近30%。

