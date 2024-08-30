我國科學家將AI大模型用於月球探秘

8月29日，一觀眾在觀看月球科學多模態專業大模型介紹。（圖源：新華社） 中評社北京8月30日電／據新華社報導，人工智能正在幫助人類深度認識月球。



在2024中國國際大數據產業博覽會期間，中國科學院地球化學研究所與阿里雲8月29日聯合發布國際首個“月球科學多模態專業大模型”。以大模型為代表的生成式AI，為月球科學研究帶來了新機遇。



記者從發布會上瞭解到，隨著深空探測技術的快速發展，月球探測數據呈現井噴式增長。“現在全世界有關月球和行星的探測數據，超過2個PB。”中國科學院地球化學研究所黨委委員、研究員劉建忠說，月球上有密密麻麻的撞擊坑，這些撞擊坑對月球本身演化產生重要影響，但由於撞擊坑數量眾多、形態複雜多變，研究起來非常複雜。



“我們現在統計最多的是直徑大於一公里的撞擊坑，最新統計數據是100多萬個。”劉建忠說，隨著撞擊坑直徑變小，它的數量呈指數級別增長。要把每一類撞擊坑都識別或統計出來，如果全部依靠人工，不太可能實現。



如今飛速發展的人工智能大模型為這一問題提供瞭解決方案。阿里雲智能集團副總裁、解決方案研發部總經理曾震宇告訴記者，去年以來，阿里雲與中國科學院地球化學研究所充分交流，歷時近一年打磨，把多模態大模型拓展到了月球研究領域。



“隕石撞擊坑是我們雙方合作的第一個試點。現在看，在月球撞擊坑年代和形態判別上，月球科學多模態專業大模型的準確率最高能夠達到80%以上，超出了我們預期。”曾震宇說，隨著雙方合作的深化，未來多模態大模型還可以拓展到月球更多地質地貌的分析研究上去。



“利用大模型，可以大幅度提高撞擊坑識別效率，降低研究成本。”劉建忠表示，在這個項目上，地化所提供了很多月球和行星方面的教材和文獻，接近2萬多個PDF文檔，大概有50多個TB。阿里雲對這些文檔進行數據處理後，變成了訓練“大模型”的知識中心。



“月球專業大模型將大大加速海量數據的處理，幫助科研工作者挖掘新的科學發現。”中國科學院院士、中國月球探測工程首任首席科學家歐陽自遠評價道。