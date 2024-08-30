全球首個月球專業大模型亮相

中評社北京8月30日電／據科技日報報導，29日，在2024中國國際大數據產業博覽會上，中國科學院地球化學研究所與阿里雲聯合發布國際首個“月球科學多模態專業大模型”（以下簡稱“月球專業大模型”）。該大模型以視覺、多模態及自然語言等通義系列模型為基模，結合RAG檢索增強等技術，在阿里雲百煉專屬版平台進行微調及訓練，目前最佳落地場景為月球撞擊坑識別。



撞擊坑的大小、深淺、形狀等特徵是研究月球地質演化的重要依據。據統計，目前月球上直徑一公里以上的月球撞擊坑數量已超100萬個，直徑一公里以下的撞擊坑數量還無法確定。如果完全依賴人工，識別所有月球撞擊坑幾乎無法實現，大模型的應用將極大提升這項工作的效率。



中國科學院地球化學研究所研究員劉建忠介紹，在月球撞擊坑年代和形態識別上，月球專業大模型的準確率已達到80%以上。



研究人員只需輸入月球撞擊坑的圖像和相關問題，大模型即可調用通義視覺、多模態模型，從光譜、高程、重力等17種多模態數據中判定該圖像對應的模態類型；通過檢索知識庫、調用通義語言模型，月球專業大模型可回答該撞擊坑的形態、大小、年代等相關問題，並給出推理過程。“通過對海量數據的準確把握，大模型不僅可以對撞擊坑進行分類，還可以解決一些目前仍未解決的科學問題。”劉建忠說。



“人工智能正在為月球和行星科學的科研帶來前所未有的機遇。”中國科學院院士、中國月球探測工程首任首席科學家歐陽自遠表示，隨著人類深空探測活動的快速推進，探測數據呈井噴式增長，科學大數據已經成為推動科技創新的強大引擎。在數據管理方面，我國已經取得先發優勢；在數據應用方面，我國必須充分發揮現有的人工智能技術優勢。月球專業大模型將大大加速海量數據的處理，幫助科研工作者挖掘新的科學發現。